Charleroi et l'Union à l'honneur : voici notre équipe-type de la semaine

Les Playoffs continuent, et ce week-end, pas de Relegation Playoffs. Six matchs seulement, donc, mais une équipe-type quand même !

Gardien de but

Malgré l'arrêt clutch de Senne Lammens contre Thorgan Hazard, impossible de ne pas opter pour Martin Delavallée dans notre équipe de la semaine. Le portier carolo a sorti les arrêts qu'il fallait contre le KV Malines, et confirme qu'il est un n°1 tout à fait valable pour le RCSC.

Défenseurs

On opte pour un trio en défense centrale : si le Standard n'a pas été brillant (loin de là), Ibe Hautekiet a - encore une fois - été particulièrement solide et a contribué au fait que les Rouches aient tenu le zéro jusqu'à la...87e minute.

Brandon Mechele a - comme d'habitude - été très solide avec le Club de Bruges, tandis que Jérémy Petris a lui aussi été l'un des Zèbres du match et contribue à faire de Charleroi l'équipe la plus représentée de notre onze ce lundi.

Milieux de terrain

L'Union Saint-Gilloise a frappé très fort sur la pelouse du KRC Genk et si plusieurs joueurs de l'USG auraient pu frapper à la porte du onze, Charles Vanhoutte a encore été le pilier unioniste dans l'entrejeu. Daan Heymans a encore été décisif avec Charleroi et semble retrouve son meilleur niveau, auteur du deuxième but de ses couleurs.

Enfin, Hans Vanaken, inévitablement, profite de la démonstration totale du Club de Bruges à La Gantoise pour intégrer lui aussi notre onze même s'il n'a délivré au final qu'une passe décisive sur les cinq buts des Blauw & Zwart.

Sur les flancs, on retrouve un autre brugeois, à savoir Christos Tzolis, qui s'est offert un splendide doublé, et le seul représentant du match le plus spectaculaire du week-end (le 4-4 entre Dender et OHL) : David Hrncar, latéral de Dender, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Attaquants

Bien sûr, on retrouve un quatrième carolo dans notre équipe-type : Nikola Stulic a inscrit un quatrième doublé cette saison, confirmant sa toute grande forme. Même chose pour Promise David, qu'on arrête plus dans ces Champions Playoffs.