Comme Sadiki et El-Hadj ? L'Union Saint-Gilloise viserait un jeune joueur du Club de Bruges pour la saison prochaine !

L'Union Saint-Gilloise continue de flairer les bons coups sur le marché belge. Après Sadiki et El-Hadj, un jeune talent du Club de Bruges pourrait faire ses valises pour le Parc Duden cet été.

Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur la pelouse du Racing Genk. Un succès qui, combiné à la démonstration du Club de Bruges dans le derby des Flandres, a relancé la course au titre.

Oui, les pensionnaires du Parc Duden, pour la quatrième fois consécutive, vont se battre pour le titre et espèrent, cette fois, l'accrocher. Entre-temps, les dirigeants unionistes veulent déjà préparer la saison prochaine.

Et on le sait : ils aiment recruter des jeunes joueurs du championnat belge en manque de temps de jeu. On pense à Noah Sadiki, mais aussi Anouar Ait El-Hadj et Kamiel Van de Perre.

L'Union voudrait recruter Lynnt Audoor

Un autre joueur, dans une situation similaire cette saison, pourrait les rejoindre. Car au Club de Bruges, la concurrence est rude et il n'est pas aisé pour les nombreux espoirs du club d'obtenir du temps de jeu.

Selon les dires de Thomas Vandermeersch, chroniqueur de l'émission Football Time et soutenu par le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, la nouvelle cible de l'Union Saint-Gilloise s'appelle Lynnt Audoor.

Médian défensif de 21 ans, il aurait aimé avoir sa chance en équipe première cette saison mais a été bloqué par la forte concurrence. L'Union Saint-Gilloise serait en négociations avec la direction brugeoise à son sujet, pour un transfert d'une indemnité avoisinant le million d'euros.

Les pensionnaires du Parc Duden ont souvent eu du flair lors des périodes de mercato et voient un beau coup à jouer avec ce titulaire du Club NXT en Challenger Pro League (7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs).