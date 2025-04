Le Standard condamné à se traîner jusqu'en fin de saison ? "Les joueurs ne sont pas loin d'être à bout"

Le Standard traîne la patte en cette fin de saison. Le noyau a beaucoup donné ces derniers mois, tant physiquement que mentalement.

Après la rigueur observée ces derniers mois, on pouvait penser que le Standard mettrait rapidement un terme à cette vilaine série de vingt matchs sans victoire en Europe Playoffs. Mais l'équipe peine en cette fin de saison, ajoutant quatre matchs à cette fameuse série, avec une nouvelle fin de rencontre pleine de frustration contre Westerlo.

Les Rouches ont encaissé un but dans les dernières minutes du temps réglementaire, laissant Sergiy Sydorchuk beaucoup trop seul dans le rectangle. "Ils se sont dit 'on va aller presser plus haut comme ça, ça ira mieux', et malheureusement il suffit encore d’un ballon pour que ça passe, avec un joueur qui ne suit pas son homme", explique Marc Wilmots sur le plateau de La Tribune.

Les jambes lourdes

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges n'est pas surpris de cette mauvaise passe : "À un moment donné, je pense que les joueurs ne sont pas loin d’être à bout. Je pense que ça a été une saison épuisante, et les supporters aussi sont à bout. J’ai l’impression qu’on est à la fin et vivement que ça se finisse".

Stéphane Streker abonde en son sens : "Les équipes motivées par les Europe Playoffs sont récompensées. Et je suis surpris que le Standard n’essaie pas. C’est quand même un peu con. J’avais trouvé incroyable cette déclaration de Leko qui disait que c’étaient des matches amicaux".

L'entraîneur croate avait rectifié ses propos après les réactions suscitées. Mais cela laissait tout de même transparaître un état d'esprit différent, qui semble se vérifier. Les Liégeois se ressaisiront-ils ce soir contre Louvain ?