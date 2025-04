"Pourquoi je le mets toujours ? J'ai mes raisons" : Besnik Hasi s'explique sur l'un des choix les plus marquants depuis son arrivée

Anderlecht ferait mieux de gagner contre La Gantoise demain, car l'agitation parmi les supporters atteint un point de rupture. Une pétition circule déjà sur les réseaux sociaux contre Wouter Vandenhaute ; une défaite contre les Buffalos pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Besnik Hasi peut donner un peu de répit à son président en faisant gagner son équipe en jouant un football attractif contre Gand, mais est-il réaliste de voir un tout autre Anderlecht en trois jours ? Même Hasi en doute. "Je comprends l'agitation chez les supporters", a soupiré le Kosovar.

"Nous pouvons changer cela en présentant un meilleur jeu et de meilleurs résultats. Mais beaucoup de garçons ont des blessures ou reviennent de l'infirmerie. Il est donc difficile de construire des automatismes. Et oui, j'ai aussi beaucoup de garçons qui ont des problèmes de forme ou de confiance. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux".

Un équilibre toujours aussi précaire

Un des joueurs de cette dernière catégorie est Thorgan Hazard, qui a montré des éclats de son niveau d'antan lors du dernier quart d'heure contre l'Antwerp. "J'ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière. Il devait retrouver le plaisir de jouer. Je l'ai déjà vu le retrouver lors des entraînements la semaine dernière et maintenant aussi dans ce quart d'heure où il a essayé de faire la différence".

"Je connais ses qualités. Il a travaillé dur pour revenir. Mais sa confiance n'est pas au plus haut. Si l'un de ces deux tirs était rentré, cela l'aurait beaucoup aidé. Est-ce que je veux lui donner autant de liberté qu'il le souhaite ? (Il réfléchit un instant) Ils ont assez de liberté, mais ils doivent faire la différence", poursuit Hasi.

Angulo ? J'ai mes raisons

Un autre garçon sur qui il compte, plus que tout autre entraîneur avant lui : Nilson Angulo. L'Équatorien a débuté tous les matchs dans les Playoffs et n'a cédé sa place qu'à une seule reprise en cours de match. "Pourquoi je le mets toujours ? J'ai mes raisons. Cet hiver, deux garçons sont partis d'ici avec de la vitesse et des actions (Amuzu et Dreyer). Angulo a cela aussi, mais c'est encore un jeune qui fait des erreurs".

"Huerta vient d'arriver, Edozie était épuisé dimanche après 60 minutes... Alors vous cherchez des alternatives. Ses décisions ne sont pas toujours bonnes. Mais rappelez-vous aussi qu'auparavant, il jouait parfois 15 minutes et qu'il joue maintenant l'intégralité des matchs. C'est différent, maintenant il doit être performant. Il doit faire la différence pendant tout le match", conclut Hasi, qui aura bien besoin d'un coup d'éclat de son petit protégé contre les Buffalos.