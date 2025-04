La défaite face à l'Union fait des vagues : Fink passe à l'action, un chouchou des supporters en paiera le prix

Les Limbourgeois ont vu leur place de leader s'envoler et doivent absolument se ressaisir lors du double choc contre l'Antwerp. L'entraîneur Thorsten Fink décide d'agir.

Selon Het Laatste Nieuws, Kos Karetsas devrait perdre sa place dans le onze de départ. Le jeune espoir de 17 ans qui avait impressionné jusqu'ici par sa qualité technique, n'a pas suffisamment pesé face à Union. Thorsten Fink semble avoir compris que la lutte pour le titre exige désormais un peu plus qu'un simple enthousiasme juvénile.

L'analyste Marc Degryse a été sans équivoque après le match contre Union : "Karetsas est un talent, mais il ne me semble pas encore tout à fait prêt pour ces rencontres." a-t-il déclaré. Dans les duels où le physique et l'expérience priment, la jeunesse du milieu de terrain fait pour l'instant défaut.

C'est pourquoi Patrik Hrošovský devrait retrouver sa place dans l'équipe. Le Slovaque apporte plus de calme et de maîtrise au milieu, des qualités que Fink juge indispensables dans cette phase turbulente de la saison. Le message est clair : en cette fin de course pour le titre, l'expérience prime avant tout.

Fink, quant à lui, tente de transformer la pression en motivation. "Parfois, il est préférable d'être le chasseur." a-t-il souligné. "Le Club et Union s'affronteront encore, il reste des opportunités pour nous." Mais pour cela, Genk doit se ressaisir avec les bons joueurs sur le terrain.

Pour Karetsas, ce n'est pas un message négatif, mais plutôt une prise de conscience des réalités du haut niveau. Son heure viendra, mais Genk doit d'abord survivre à dureté des Play-offs.