Une lutte pour le titre bien différente de ce que pourrait suggérer le classement ? Les probabilités sont assez nettes pour le futur champion

Les Playoffs devraient encore nous offrir quelques semaines palpitantes. Les probabilités ont clairement choisi leur camp dans la course au titre.

Trois équipes en deux points : la lutte pour les premières places est plus que jamais ouverte en Pro League. Le quatrième (Anderlecht) campant désormais à treize points, on peut raisonnablement estimer que le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et Genk se disputeront le Graal.

En allant s’imposer 0-5 à La Gantoise, le Club de Bruges a fait la bonne opération, s’emparant seul de la première place, deux points devant ses deux poursuivants. Les Blauw en Zwart vont-ils désormais faire cavalier seul pour foncer vers le titre ? C’est ce que semblent croire les probabilités.

L’Union aime ce rôle d’outsider…et le gardera

OPTA a ainsi calculé les probabilités de titre de chacun des trois clubs. Et à en croire les chiffres, Bruges est le grandissime favori avec 58,1% de chances d’être sacré en fin de saison, bien loin des écarts observés au classement.

Malgré sa victoire à Genk, l’Union Saint-Gilloise aurait toujours moins de chances que le Racing de finir à la première place (19% contre 22,9%). Mais on le sait, chaque journée de Playoffs peut rebattre les cartes et faire évoluer ces probabilités.

D’autant plus qu’à la fin de la semaine, les deux équipes présentant un bilan immaculé (12 sur 12 pour le Club et l’Union) auront croisé le fer deux fois. Et que Genk aura potentiellement profité des points perdus par l’un et/ou par l’autre lors de ses deux matchs contre l’Antwerp. On recalcule tout lundi prochain ?