Contrat sur la table, mais pas encore signé : pourquoi Roméo Vermant hésite à prolonger l'aventure au Club de Bruges

En tant que remplaçant, Roméo Vermant a valu son pesant d'or pour le Club de Bruges, ces derniers mois. Le jeune attaquant pourrait prolonger son contrat en Venise du Nord, mais il ne veut plus être considéré comme le troisième attaquant de la hiérarchie.

Le week-end dernier, Gustaf Nilsson s'est blessé lors de l'échauffement, mais Roméo Vermant a brillamment pris sa place dans le onze de départ du Club de Bruges contre La Gantoise.

Le jeune attaquant travaille bien à l'entraînement et, selon les informations récentes, les deux parties se seraient déjà réunies il y a deux semaines pour discuter d'une possible prolongation de contrat.

D'après Transfermarkt, la valeur actuelle du buteur de 21 ans est estimée à 4 millions d'euros. Son contrat avec le Club de Bruges court jusqu'en juin 2026, mais une décision concernant son avenir devra être prise cet été pour qu'il n'entre pas dans sa dernière année de contrat.

Vermant veut des certitudes, Bruges pourra-t-il les lui donner ?

À ce jour, ni Vermant ni son entourage n'ont encore pris de décision. Bien qu'il y ait de l'intérêt de clubs étrangers, il n'aurait pas spécialement l'intention de quitter la Venise du Nord.

Toutefois, Vermant souhaite davantage de temps de jeu, selon Het Nieuwsblad, et ne voudra plus être considéré comme le troisième attaquant la saison prochaine. Cependant, lui donner des garanties semble difficile pour le Club de Bruges, qui voudra constituer le noyau le plus large possible pour ses nombreuses échéances.

L'intention de prolonger la collaboration est bien présente, mais il n'y a aucune certitude quant aux perspectives de temps de jeu. Selon les dires du club, cette prolongation viendra naturellement si Vermant continue de réaliser de bonnes performances.