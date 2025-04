Rudi Garcia tient-il enfin sa charnière centrale ? "J'étais content de ce duo contre l'Ukraine"

Rudi Garcia s'interroge sur la meilleure formule défensive pour les Diables Rouges. Entre expérimentations, absents et jeunes talents, le sélectionneur cherche l'équilibre sans sacrifier le potentiel offensif de la Belgique.

Interrogé par RTBF Sport, Rudi Garcia a partagé ses réflexions sur l’un des chantiers les plus sensibles de la Belgique : la défense. Pas question de solution miracle selon lui, mais plutôt de trouver la bonne alchimie entre les profils disponibles. "Il ne faudra pas une baguette magique, il faudra trouver la bonne association." souligne le sélectionneur, bien décidé à construire sur du concret.

Parmi les pistes explorées, Garcia n’écarte pas l’idée d’une défense à trois. Mais ce choix a un coût : "Ça veut dire qu’on serait obligé d’enlever un élément offensif. Et quand on voit le potentiel de la Belgique dans ce domaine, ça serait dommage." Un dilemme tactique qui montre bien l’abondance de talents offensifs dans l’effectif belge, mais aussi la complexité de faire cohabiter solidité derrière et puissance devant.

Le sélectionneur revient aussi sur le récent match face à l’Ukraine, riche en enseignements selon lui. Il souligne les points positifs de la première période, notamment la performance du duo Mechele-De Winter. "J’étais content, notamment en première période du duo contre l’Ukraine." Mais un passage à vide de douze minutes a tout changé. Pas uniquement à cause de la défense, précise-t-il, mais de toute l’équipe.

Rudi Garcia garde toutefois en tête toutes les options. Il rappelle qu’Arthur Theate, absent lors de cette rencontre, reste un candidat naturel à un rôle en défense. Il évoque aussi l’émergence possible de jeunes joueurs ou le retour d’éléments plus expérimentés.

"A moi de trouver la bonne formule." conclut-il simplement. Pas de solution miracle, mais une idée claire : s’adapter aux forces du football belge et tirer le meilleur des joueurs disponibles.