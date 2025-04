Champion de Belgique à l'époque, il pourrait devenir... entraîneur adjoint d'une grande sélection

En janvier 2022, Alfred Schreuder devenait l'entraîneur du Club de Bruges, succédant à Philippe Clément. Dans la foulée, il remportait le titre de champion de Belgique, le troisième d'affilée pour les Blauw & Zwart. Le Néerlandais ne s'éternisait cependant pas en Belgique.

Schreuder quittait en effet immédiatement Bruges après ce titre, rejoignant l'Ajax Amsterdam. Les choses se passeront moins bien au pays pour l'ancien coach de Twente, et depuis son départ de l'Ajax en janvier 2023, il part pour les Emirats Arabes Unis.

🚨🇩🇪 EXCL | Alfred #Schreuder is a candidate to replace Sandro #Wagner as assistant coach of @DFB_Team!



Julian Nagelsmann has already spoken to the Dutchman, who is still under contract at Al-Nasr (UAE).

The outcome is still open – Schreuder is said to have other enquiries as… pic.twitter.com/Q77ExVSXZX