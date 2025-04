"Je me suis aperçu que je n'avais peut-être pas assez tenu compte de ça" : les révélations de Rudi Garcia sur les stigmates de l'ère Tedesco

Rudi Garcia a beaucoup appris de ses deux premiers matchs à la tête des Diables Rouges. Les conclusions tirées face à l'Ukraine concernent également l'approche mentale du groupe.

Entre le premier et le deuxième match contre les Ukrainiens, Rudi Garcia a rabattu les cartes, avec pas mal de changements dans son onze, ce qui a offert plus de solutions dans le jeu. Mais notre nouveau sélectionneur a aussi changé son fusil d'épaule en ce qui concerne son discours.

"Après le match aller, je me suis aperçu que je n’avais peut-être pas assez tenu compte du fait que le groupe venait de 4 défaites sur les 5 derniers matches", explique-t-il à la RTBF. "Cela pouvait expliquer un peu ce manque de confiance ou ce trou noir après l’égalisation ukrainienne. Peut-être qu’à ce moment-là on s’est dit 'le sort nous est contraire'. Non. Il nous est contraire que si on n’est pas actif et si on ne fait pas ce qu’il faut".

Un manque de confiance assez frappant

Des hésitations symptomatiques de l'état d'esprit du groupe pour cette première de l'ère post-Tedesco ? "On a fait le constat qu’il pouvait y avoir un manque de confiance individuelle mais surtout collectif dans cette équipe. Au match aller, on s’est retrouvé en difficulté en l’espace de 12 minutes suite à une erreur individuelle".

Rudi Garcia a donc ajusté son approche : "Entre les deux matches, j’ai dû beaucoup travailler sur le mental des joueurs, sur le fait de les rassurer, de leur dire qu’on avait non seulement des grands joueurs mais aussi la possibilité d’avoir une grande équipe capable de renverser des montagnes ou de gagner des matches en gérant de la première à la dernière minute".

On comprend dès lors mieux encore pourquoi notre sélectionneur qualifie cette double confrontation de potentiel acte fondateur. Cela demande évidemment confirmation, mais cette entrée en matière sous pression aura pu faire reprendre aux joueurs conscience de leur force dans l'adversité. Après tout, la victoire reste de loin le meilleur remède pour prendre confiance.