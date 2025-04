"Je sais que je n'étais pas bon, je l'assume" : Thorgan Hazard a reçu l'électrochoc nécessaire

Thorgan Hazard était en grande forme mercredi soir face à La Gantoise. Auteur de deux assists, il sait que tout le monde attendait mieux de lui, et a su réagir.

C'est en réalité tout Anderlecht qui a réagi mercredi, et qui ira enfin à Gand en confiance. C'est le mot qui revenait le plus souvent après la victoire 5-0 face aux Buffalos : "On l'a bien vu aujourd'hui, à partir du moment où on marque un ou deux buts, on peut prendre confiance. Aujourd'hui, on a aussi retrouvé un attaquant qui marque avec un rien", souriait Thorgan Hazard après la rencontre.

"C'est plus facile comme ça, mais il faut aussi l'aider. On sait que Kasper aime recevoir de bons ballons dans la surface et aujourd'hui, il a mis des goals avec un rien. Il suffit d'un brin de chance et il fait le reste". Le quatrième but de Dolberg est une merveille, sur un centre dont Hazard n'attendait rien.

"Là, c'est lui qui m'a mis un assist, pas l'inverse (rires). Si j'ai joué avec beaucoup d'attaquants qui la mettraient comme ça ? Bon, j'ai joué avec Haaland, quand même", rappelle le Diable Rouge. "Mais il a une telle aisance technique. Ca donne l'impression qu'il est nonchalant et on peut lui tomber dessus pour ça quand ça va moins bien, mais après ce genre de match, tout le monde applaudit".

Passer sur le banc m'a peut-être permis d'avoir un switch mental, oui

De son côté, Thorgan Hazard finit la rencontre avec deux assists. Un retour en forme qui fera du bien à Anderlecht. "J'ai beaucoup parlé avec le coach et le mot-clé était de reprendre du plaisir, de m'amuser. Et c'est vrai que quand ça combine comme ça, j'en prends. Physiquement, je suis bien, mais quand ça ne va pas, j'ai tendance à redescendre trop dans le jeu. Et je suis l'un de ceux sur lesquels on tombe un peu, c'est normal", reconnaît-il.

Le fait d'être passé sur le banc dimanche dernier face à l'Antwerp a donc pu être un électrochoc pour Hazard. "Ca m'a fait du bien dans le sens où rentrer dans un match est parfois plus facile. Mais passer sur le banc, je l'accepte. Je n'étais pas bon les dernières semaines, je l'assume. Le coach a voulu changer les choses et je n'ai aucun problème avec ça", assure le milieu anderlechtois. "Oui, ça m'a peut-être aidé à faire un switch dans la tête et à jouer libéré, et ça a marché".