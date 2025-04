Le fils de Michel Preud'Homme face à un choix d'importance dans les prochaines semaines : "On essaie de créer un contexte hyper-professionnel"

Comme son père il y a dix ans, Guilian Preud'homme veut bâtir les succès de demain du Club de Bruges. Mais il se contente d'un travail de l'ombre, en chapeautant la direction sportive de l'équipe U23.

Ces dernières semaines ont été chargées pour Guilian Preud'homme, le PDG du Club NXT. De nombreux entraîneurs se sont inscrits pour succéder à Robin Veldman, parti à Heerenveen en mars. Selon Preud'homme, le choix d'un nouvel entraîneur sera fait rapidement. Sur le terrain, les U23 du Club de Bruges ont une nouvelle fois performé : même s'ils ne peuvent pas monter en D1A et ne participent donc pas aux Promotion Playoffs, les jeunes Brugeois avaient fini la phase classique de la D1B dans le top 6.

Alors que certains peuvent se demander pourquoi investir autant d'argent et d'énergie dans une équipe U23, Preud'homme explique dans la Gazet van Antwerpen que le Club NXT est bien plus qu'une simple équipe réserve. "On essaie de créer un contexte hyper-professionnel", explique-t-il.

Le Club NXT a accès à des installations de pointe et à l’expertise de l’équipe première. De plus, il existe différents spécialistes, tels que des coachs de vie et des coachs d'études, qui aident les jeunes joueurs à se développer de manière optimale. Les entraîneurs bénéficient également d'opportunités de carrière intéressantes, comme on a pu s'en apercevoir avec Rik De Mil et Nicky Hayen ces dernières saisons.

Des jeunes qui en veulent

Preud'homme a un plan clair pour l'équipe. Les joueurs nés en 2004 ou avant ont un peu plus d'expérience et peuvent intégrer les plus jeunes talents, tout en ayant la possibilité d'intégrer l'équipe première. Ce système est similaire à celui de l'équipe fanion des Blauw en Zwart, où des joueurs expérimentés comme Mignolet, Mechele et Vanaken aident les plus jeunes.

La post-formation est importante, mais les résultats le sont aussi. Chaque année, le Club NXT s'impose comme une équipe référence de la D1B. Des joueurs comme Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere ou Chemsdine Talbi ont été lancés au bon moment dans leur chemin vers le noyau A. D'autres continuent sur cette voie, notamment quelques talents étrangers qui fourbissent leurs armes en D1B, à l'image du jeune Sud-Africain Shandre Campbell (9 buts cette saison).

"Seuls les joueurs qui ont le potentiel pour faire la différence en Ligue des champions accèdent à la compétition. Être bon ne suffit donc pas. L'objectif est plus ambitieux que de simplement rester sur le banc de l'équipe première", conclut Guilian Preud'homme.