Record sensationnel pour l'Union Saint-Gilloise : une série historique qui fait vibrer toute la Pro League

L'Union Saint-Gilloise réalise un exploit historique : cinq victoires en cinq matchs de Champions Play-offs. Un 15 sur 15 parfait qui propulse les hommes de Sébastien Pocognoli en tête du championnat.

L’Union Saint-Gilloise vient de frapper un grand coup dans le paysage du football belge. En s’imposant 0-1 sur la pelouse du Club de Bruges jeudi soir, les hommes de Sébastien Pocognoli ont signé un exploit jamais vu depuis l’instauration du format actuel des Champions Play-offs : cinq victoires lors des cinq premières journées, soit un 15 sur 15 historique.

Un record inédit qui catapulte l’Union à la première place du classement et qui confirme que cette équipe n’est pas simplement un invité surprise dans la lutte pour le titre, mais bien un prétendant très sérieux à la couronne nationale.

Ce parcours de guerrier n’a rien d’un hasard. L’Union a d'abord écrasé l’Antwerp 5-1 pour lancer sa campagne, puis s’est imposée avec autorité sur la pelouse de La Gantoise 0-3. Vainqueur dans le derby bouillant face à Anderlecht 2-0, le club bruxellois a ensuite fait tomber Genk, leader de la phase classique, à la Cegeka Arena 1-2. Enfin, cette victoire maîtrisée au Jan Breydel contre Bruges, adversaire direct au classement, vient couronner une série impressionnante.

Au-delà du record, c’est aussi dans les chiffres défensifs que l’Union impressionne. Avec seulement deux buts encaissés en cinq matchs et trois clean sheets à la clé, elle possède la meilleure défense de ces Champions Play-offs. Solide, disciplinée et parfaitement organisée, la formation de Pocognoli étouffe ses adversaires et impose son tempo avec une maturité.

Grâce à cette série dorée, l’Union se hisse seule en tête avec 43 points, devançant d’un souffle le Club de Bruges (42) et Genk (41), créant ainsi un suspense haletant. Et si certains voyaient encore le club comme un outsider romantique, il va falloir désormais lui accorder le statut de favori.