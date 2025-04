Voici l'affiche de la "finale" de Challenger Pro League : qui défiera le 14e de D1A ?

Lokeren-Temse a éliminé le RWDM au terme d'un scénario fou. Dans l'autre rencontre, le Patro Eisden s'est débarrassé de Beveren.

La phase finale de la Challenger Pro League se poursuit : après les montées de Zulte Waregem et de La Louvière, il reste un ticket pour la D1A, qu'il faudra disputer au 14e de Jupiler Pro League en finale pour la promotion.

En attendant, c'est donc une "finale" de Challenger Pro League qui sera au programme ces samedi 3 mai et dimanche 11 mai. Lokeren-Temse s'est incliné (3-2) sur la pelouse du RWDM ce dimanche, mais se hisse en finale à la faveur de sa victoire 2-0 au match aller.

Les coéquipiers de Radja Nainggolan affronteront le Patro Eisden Maasmechelen, le club de Stijn Stijnen. Au terme d'une double confrontation très tendue, les Limbourgeois ont éliminé le SK Beveren : 3-2 à l'aller, 1-2 au retour.

Le Patro avait terminé 4e du championnat, juste derrière Beveren. Mais l'invité surprise de cette finale de D1B, c'est bien sûr Lokeren-Temse, qui a terminé 7e et ne participe donc au tour final qu'à la faveur de la 6e place du Club NXT.

Du côté de la Pro League et de l'Union Belge, on espérera surtout que Lokeren obtienne bel et bien sa licence pour la D1A en seconde instance. Car si les Waeslandiens se retrouvaient maintenant interdits de monter, cela créerait un sacré micmac.