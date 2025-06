EDIT : Benjamin Nicaise ne retournera pas au Standard !

Le retour de Marc Wilmots au Standard doit marquer le début d’une nouvelle ère. Et selon le journaliste spécialisé dans les transferts, Sacha Tavolieri, d’autres visages pourraient bientôt arriver à Sclessin.

Il affirme que Benjamin Nicaise devrait se voir confier une nouvelle fonction au sein du club liégeois. Actuellement, il travaille comme recruteur pour le Paris Saint-Germain en France.

Il occupe ce poste depuis le 1er avril 2022 après avoir exercé la fonction de directeur technique au Standard de Liège. Son rôle au PSG consiste à repérer de jeunes talents et à renforcer l’équipe avec des recrues stratégiques.

Nicaise avait commencé en juin 2017 comme team manager de l’équipe première, avant de prendre la tête de la cellule de scouting en mai 2019. Il avait ensuite été nommé directeur technique, en charge du recrutement et de la gestion des staffs technique, logistique et médical de l’équipe première.

À en juger par les réactions des supporters, cette annonce ne fait pas l’unanimité. Loin de provoquer un élan d’enthousiasme, elle semble plutôt accueillie avec prudence, voire méfiance.

Bravo pour ces grands noms. On nous parlait de Witsel père et fils, de Geraerts, on espérait Luciano, JELLE... On a jeunec, Nicaise, un inconnu au SL16...et Giacomo comme seul actionnaire, aidé par un pensionné de 69 ans qui a pour mission de virer tout le monde. Tout va bien.