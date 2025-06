Le dernier message de Noah Mawete aux supporters du Standard : "Je choisis de ne retenir que les bons moments"

Noah Mawete va quitter le Standard pour le SK Beveren. Le joueur de 19 ans s'est adressé aux supporters des Rouches sur ses réseaux sociaux.

L'information sera officialisée par les clubs cette semaine : Noah Mawete quitte le Standard. Le milieu défensif, arrivé en bord de Meuse à l’âge de 13 ans, a connu de nombreux hauts et bas avec les Rouches.

Prêté la saison dernière au Lierse, il a livré de belles prestations, aussi bien à son poste de numéro 6 de formation qu’en latéral gauche. Cependant, il n’avait pas sa place au sein de l’équipe première du matricule 16.

Le message d'au revoir de Noah Mawete aux supporters du Standard

Courtisé par le Daring Brussels, Dordrecht et Rodez, le joueur de 19 ans prend finalement la direction du SK Beveren, en Challenger Pro League. Il s’est adressé aux supporters du Standard via ses réseaux sociaux.

"Après huit années passées au Standard de Liège, il est temps pour moi d’exprimer toute ma gratitude. Je tiens à remercier chaque coach, chaque employé du club ainsi que tous mes coéquipiers pour m’avoir accompagné durant ces belles années d’apprentissage et de développement."

"Il y a eu des hauts et des bas, mais je resterai à jamais reconnaissant pour tout ce que le club m’a apporté. Je choisis de ne retenir que les bons souvenirs partagés avec vous tous. Un immense merci aux supporters, qui n’ont jamais cessé de me témoigner leur amour et leur soutien. Je vous en serai reconnaissant à vie. Il est temps pour moi d’emprunter un nouveau chemin. Ce n’est donc pas un adieu, mais simplement un au revoir…"