Mais qui est ce talent de Manchester United que se disputent Bruges et Anderlecht ?

Ethan Williams pourrait bien être le prochain talent à opter pour la Pro League comme tremplin. Bruges et Anderlecht se disputent le jeune talent de Manchester United : voici ce qu'il faut savoir sur lui.

C'est le journaliste anglais Ben Jacobs qui a révélé l'intérêt du Club Bruges et du RSC Anderlecht pour Ethan Williams ce lundi. Williams est un jeune talent de Manchester United, formé au club et qui a déjà eu l'occasion de faire ses armes à Cheltenham Town en League Two anglaise (D4).

Là-bas, il a surtout évolué en tant qu'ailier gauche, mais il peut également jouer en tant que milieu gauche, meneur de jeu et ailier droit si nécessaire. Une polyvalence appréciable pour les clubs intéressés.

En 27 matchs toutes compétitions confondues - il a aussi joué avec les U18 de Manchester United en première partie de saison, a disputé des minutes en Youth League et en EFL Trophy - il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives.

Williams a déjà des liens (indirects) avec la Belgique

Le jeune anglais est représenté par une grande agence de management - Wasserman. Ils ont notamment sous contrat Federico Valverde, Denzel Dumfries et l'ancien de Genk Jhon Lucumi.

Mikel Arteta, mais aussi Thorsten Fink et Philippe Clement sont également chez Wasserman. Les connexions avec la Belgique existent donc d'ores et déjà : de quoi rendre crédibles les rumeurs d'une arrivée en Jupiler Pro League ?

Avec l'arrivée de Matheus Cunha et bientôt Bryan Mbeumo, Williams a en tout cas peu de chances de se frayer rapidement un chemin vers l'équipe première de Manchester United, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026.

