Un jeune talent belge de 23 ans pourrait opter pour une autre équipe nationale

Jay-Dee Geusens (23), formé à Genk puis passé par le SK Beveren, poursuit son aventure à Al-Jazira... et n'exclut plus de représenter un jour les Émirats arabes unis en équipe nationale !

Le KRC Genk forme énormément de talents, mais tous ne parviennent pas à percer chez les Limbourgeois. C’était le cas de Jay-Dee Geusens. Le milieu de terrain a gravi tous les échelons du club depuis 2010, avant de jouer pour les Jong Genk.

Il a également eu droit à deux apparitions avec l’équipe première. Mais à l’été 2023, Geusens décide de rejoindre le SK Beveren. Un an plus tard, une offre lucrative venue des Émirats arabes unis lui parvient.

L’ex-Genkie a alors rejoint Al-Jazira cet été. Il y est surtout utilisé comme remplaçant, mais obtient parfois une place dans le onze de départ. Dans le Belang van Limburg, il s’est confié sur la suite de sa carrière.

"Je me sens bien ici et je veux vraiment faire mes preuves une saison de plus à Al-Jazira. Ensuite, on verra ce que l’avenir me réserve. Le football évolue rapidement ici, ils veulent continuer à se développer et bâtir une équipe nationale forte", confie Geusens.

S’il ne semble pas en lice pour une place chez les Diables Rouges, une autre option pourrait se présenter… "Devenir international avec les Émirats ? Je garde toutes les portes ouvertes. Ce serait une belle opportunité."

"Mais pour être éligible, il faut vivre ici pendant au moins quatre ans. Je suis et je resterai fier d’être Belge, mais soyons honnêtes : mes chances d’être un jour appelé avec les Diables sont très minces. (Rires) On verra bien. Si l’occasion se présente, j’y réfléchirai sérieusement", conclut-il avec franchise.