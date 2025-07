OFFICIEL : Sebastiaan Bornauw rejoint un club de Premier League ! De quoi se relancer avec les Diables Rouges ?

Sebastiaan Bornauw a trouvé son nouveau club. Le défenseur belge quitte Wolfsburg pour rejoindre Leeds.

Sebastiaan Bornauw sort d’une saison difficile. Il avait pourtant bien commencé, en tant que titulaire indiscutable à Wolfsburg, mais une série de blessures a bouleversé sa progression.

Résultat : le défenseur belge n’a disputé que 15 matchs de Bundesliga cette saison. Un départ durant l'été semblait de plus en plus probable, d’autant qu’il ne lui restait qu’un an de contrat en Allemagne.

La nouvelle était attendue, elle a été officialisée ce mardi : Sebastiaan Bornauw est désormais un joueur de Leeds, avec un contrat de quatre saisons à la clé.

À l’approche de la saison précédant la Coupe du monde, Bornauw aura ainsi l’occasion de se mettre en évidence en Premier League. Il est aussi certainement conscient des soucis défensifs chez les Diables Rouges… et y voit peut-être une opportunité à saisir.

Formé au RSC Anderlecht, il avait rejoint le FC Cologne en 2019, avant de s’engager avec Wolfsburg en 2021. Une nouvelle page s’ouvre désormais pour lui.