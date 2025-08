🎥 Polémique autour de Lawrence Visser : l'Antwerp devait-il obtenir un penalty contre Genk ?

Alors que le score était de 1-1 dans le choc entre Genk et le Royal Antwerp, une phase litigieuse a eu lieu peu avant la mi-temps. L'Antwerp aurait-il dû bénéficier d'un penalty ?

Phase litigieuse en fin de première période lors du choc entre le Racing Genk et l’Antwerp, ce dimanche. Alors que le score était de 1-1, Gyrano Kerk s’est infiltré dans la défense de Genk après une belle action individuelle.

Mujaid Sadick semblait à l’origine de la faute, mais Lawrence Visser n’a pas bronché : pas de penalty. Une décision confirmée par la VAR quelques minutes plus tard. Le public du Bosuil a manifesté son mécontentement, et sur DAZN, les commentateurs sont assez unanimes.

Dans le nord du pays, les commentateurs Aster Nzeyimana et Gilles De Bilde ont été formels : il y avait penalty. "Allez, c’est un penalty, Kerk ne simule pas là", a déclaré Aster Nzeyimana. Gilles De Bilde lui a répondu : "Pour moi, il y a contact. Pas de doute."

L'Antwerp devait-il obtenir un penalty ?

Sur le canal francophone, Kevin Jonckheere et Guillaume Gillet partageaient cet avis. "Plus je revois cette phase, plus je me dis que Lawrence Visser aurait dû intervenir", a lancé Kevin Jonckheere.

"Oui, il n’a aucune raison de plonger à ce moment-là, il n’est qu’à quelques mètres du but et se retrouve face au gardien", a appuyé Guillaume Gillet. Une phase polémique dans ce premier choc de la journée.