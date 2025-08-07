OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

C'est officiel, Fedde Leysen a prolongé son contrat à l'Union Saint-Gilloise. Le défenseur de 22 ans est attaché au club bruxellois jusqu'en 2029.

Le précédent contrat de Fedde Leysen courait jusqu'au 30 juin 2026. Trois années supplémentaires ont donc été ajoutées à celui-ci.

Devenu titulaire à l’Union Saint-Gilloise suite au départ de Koki Machida vers le TSG Hoffenheim, le jeune talent souhaite désormais pleinement saisir sa chance malgré l’intérêt qui courait autour de lui. Un club italien s’était notamment montré intéressé.

Le Corriere dello Sport avait révélé un intérêt de Bologne. L'équipe de Serie A le suivait attentivement jusqu'à se déplacer pour l'observer.

Mais il n'en sera donc finalement rien. Celui qui a rejoint la capitale bruxelloise en juillet 2023 en provenance du PSV pourra notamment découvrir la Ligue des Champions cette saison. Ce point a certainement dû peser dans la balance.

Samedi prochain, face à La Gantoise, il devrait sans doute être dans le onze de départ. Les Unionistes tenteront de confirmer à Gand après leur large victoire 5-0 contre l'OH Louvain la semaine dernière.