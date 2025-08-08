Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Kenny Mboyo a trouvé un nouveau club. Le joueur belge a signé un contrat avec l'équipe néerlandaise du Fortuna Sittard.

Si vous ne connaissez pas Kenny Mboyo, il s'agit d'un défenseur central belge de 19 ans. Il a été formé à Saint-Trond avant de rejoindre le Roda JC aux Pays-Bas en juillet 2022.

Son aventure dans le club situé à Kerkrade prend désormais un terme. Le jeune Liégeois a paraphé un contrat pour rejoindre le Fortuna Sittard.

Avec le club néerlandais, il évoluera avec l'équipe U21 dans un premier temps. Il pourrait ensuite rejoindre le groupe A qui évolue en Eredivisie.

Des photos du joueur lors de sa signature au club ont été dévoilées. On peut l'apercevoir avec le maillot de sa nouvelle équipe dans le stade.

Ce transfert permet au défenseur de franchir un nouveau cap. Parviendra-t-il à saisir pleinement sa chance ? Réponse prochainement.