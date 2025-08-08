Et si Eden Hazard avait signé à Anderlecht ? L'ancien Diable Rouge explique pourquoi ça ne s'est jamais fait

Dans un entretien décontracté dans l'émission Zack en roue libre, Eden Hazard est revenu sur ses choix de carrière.

Eden Hazard était l’invité de Zack Nani dans l’émission Zack en roue libre, diffusée sur YouTube et d’autres plateformes. L’ancien Diable Rouge s’est livré sur ses choix de carrière, parfois dictés par des raisons surprenantes.

"L’Ajax, je ne voulais pas, parce que je ne parlais pas néerlandais. Anderlecht, mes parents n’étaient pas chauds que j’y aille." Finalement, Hazard a poursuivi son apprentissage au centre de formation de Lille. C’est là que son talent a éclaté aux yeux du monde. Zinedine Zidane le suivait de près.

Il a raconté comment il tenait tête physiquement aux joueurs de l’équipe première. "Je m’en sortais dans les duels parce que depuis tout petit je suis costaud sur mes jambes. J’étais déjà vif sur les premiers mètres. J’ai toujours bien aimé le contact, les mecs qui me rentrent dedans, ça me boostait. Je me disais : ah ouais, tu me rentres dedans, tu vas voir."

À Lille, il a marqué l’histoire en remportant la Ligue 1 lors de la saison 2010-2011, ainsi que la Coupe de France la même année. Un doublé historique sous les ordres de Rudi Garcia, aujourd’hui sélectionneur des Diables Rouges.

En 2012, après avoir conquis la France, Hazard a pris la direction de Chelsea, tout juste vainqueur de la Ligue des champions. Á Chelsea, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club.