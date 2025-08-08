Et si Eden Hazard avait signé à Anderlecht ? L'ancien Diable Rouge explique pourquoi ça ne s'est jamais fait

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Et si Eden Hazard avait signé à Anderlecht ? L'ancien Diable Rouge explique pourquoi ça ne s'est jamais fait
Deviens fan de Belgique! 2596

Dans un entretien décontracté dans l'émission Zack en roue libre, Eden Hazard est revenu sur ses choix de carrière.

Eden Hazard était l’invité de Zack Nani dans l’émission Zack en roue libre, diffusée sur YouTube et d’autres plateformes. L’ancien Diable Rouge s’est livré sur ses choix de carrière, parfois dictés par des raisons surprenantes.

"L’Ajax, je ne voulais pas, parce que je ne parlais pas néerlandais. Anderlecht, mes parents n’étaient pas chauds que j’y aille." Finalement, Hazard a poursuivi son apprentissage au centre de formation de Lille. C’est là que son talent a éclaté aux yeux du monde. Zinedine Zidane le suivait de près.

Il a raconté comment il tenait tête physiquement aux joueurs de l’équipe première. "Je m’en sortais dans les duels parce que depuis tout petit je suis costaud sur mes jambes. J’étais déjà vif sur les premiers mètres. J’ai toujours bien aimé le contact, les mecs qui me rentrent dedans, ça me boostait. Je me disais : ah ouais, tu me rentres dedans, tu vas voir."

À Lille, il a marqué l’histoire en remportant la Ligue 1 lors de la saison 2010-2011, ainsi que la Coupe de France la même année. Un doublé historique sous les ordres de Rudi Garcia, aujourd’hui sélectionneur des Diables Rouges.

En 2012, après avoir conquis la France, Hazard a pris la direction de Chelsea, tout juste vainqueur de la Ligue des champions. Á Chelsea, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique
Eden Hazard

Plus de news

"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

21:05
2
Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

22:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

21:27
Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

22:07
L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

21:47
1
OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

21:27
"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi Interview

"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi

20:40
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

20:25
La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

20:06
DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

19:30
Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

19:00
Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

18:40
1
Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

18:20
"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise Interview

"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise

17:40
Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

18:00
"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

17:20
"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

17:00
2
Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

16:40
Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

16:00
Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

16:20
"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

15:30
KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir Analyse

KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir

14:40
"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

15:00
"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

14:20
Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester" Réaction

Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

13:40
1
OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

14:00
📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

12:20
L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

13:20
OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

13:00
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

12:40
Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ? Réaction

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

12:00
Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

11:30
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
7
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 20:45 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved