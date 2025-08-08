Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

Ludovit Reis est arrivé cet été au Club de Bruges comme l'une des recrues les plus convoitées, mais ses débuts sont moins convaincants que prévu. Le Néerlandais, qui était encore la pièce maîtresse de Hambourg, doit visiblement s'adapter à l'intensité et au style de jeu des Blauw en Zwart.

Les attentes étaient pourtant élevées, étant donné l’intérêt de longue date du Director of Football, Dévy Rigaux. Dès le troisième jour, Reis a été titularisé et il a participé à tous les matchs. Pourtant, le bilan est pour l’instant négatif.

Le consultant de HLN, Marc Degryse, estime que tout va trop vite pour le milieu de terrain, que sa vitesse d’exécution doit s’améliorer et qu’il perd trop souvent le ballon. Exemple criant : quinze pertes de balle en seulement 75 minutes face à Salzbourg.

Hayen lui laisse du temps

Frank Boeckx pointe lui aussi de nombreux axes de progression. Selon lui, on est en droit d’attendre bien plus d’un joueur à ce poste, d’autant plus qu’il est censé remplacer Jashari. Mais tout comme le Suisse a eu besoin de temps pour s’adapter, Reis bénéficie lui aussi de la confiance de l'entraîneur Nicky Hayen. Il doit assimiler les principes du jeu brugeois, ce qui demande du temps.

Un facteur aggravant : le jeu actuel du Club de Bruges, jugé trop lent. Dans des matchs sans profondeur, Reis a du mal à s’exprimer, souligne HLN. Vetlesen, souvent son coéquipier le plus proche à droite, n’est pas un vrai joueur de flanc, ce qui limite les appels en profondeur. Hayen insiste sur le fait que reconnaître les situations de jeu et rester constamment en mouvement est complexe pour les nouveaux joueurs.

Malgré tout, au sein du Club, on reste convaincu que ses qualités finiront par ressortir dès qu’il sera totalement adapté à la Pro League et au style de jeu intensif et positionnel. Le Club de Bruges lui accordera le temps nécessaire, mais attend tout de même qu’il montre rapidement des signes d’amélioration.