OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

Le Lierse SK accueille ce vendredi l'attaquant de 17 ans Yann Gboua, prêté par le Standard de Liège.

Le Lierse SK a conclu ce vendredi soir un accord avec le Standard de Liège pour le prêt de Yann Gboua. L’attaquant de 17 ans jouera à Lierse pour une saison, sans option d’achat.

Prêt du Standard

La saison dernière, Gboua évoluait avec le SL16 FC, l’équipe réserve du Standard de Liège. En 16 matchs, il a inscrit 7 buts. Le club joue en D1 ACFF.

Originaire de Verviers, Gboua a effectué toute la préparation estivale avec le noyau A des Rouches, mais sera finalement prêté.

Il faisait partie de la sélection de l’entraîneur Mircea Rednic lors des deux premiers matchs de championnat du Standard, contre La Louvière et Dender.

"Notre nouvelle recrue a pris part ce matin à son premier entraînement et portera le numéro 48", a précisé le Lierse. "Bienvenue à Lier, Yann !"