Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

Il y a trois mois, Olivier Mottar, ancien hooligan, avait été nommé responsable sécurité au RWDM Brussels. Le club de la capitale belge a annoncé que leur collaboration était déjà terminée depuis ce jeudi.

Olivier Mottar était un ancien supporter connu pour son passé d'hooligan et de responsable du groupe de supporters MCF. Il a au total été condamné à une quinzaine d'années d'interdiction de stade.

Son arrivée au club avait cependant été soutenue. Plusieurs figures influentes étaient favorables à son arrivée, il avait donc pu signer un contrat le liant à la formation molenbeekoise.

La décision de mettre un terme à cette collaboration a été prise d'un "commun accord", précise Maxime Vossen, CEO de l'équipe. Cela a été décidé "en bonne entente", ajoute-t-il également.

Il y a eu une concertation avec l'ensemble des parties concernées avant d'aboutir à cette décision. Une décision qui se veut pour le moins surprenante !

Cette affaire rappelle que tout peut aller très vite dans un club de football. À peine arrivé, une aventure peut déjà très vite prendre fin.