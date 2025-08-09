En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

Dans une rencontre équilibrée, Malines a su trouver l'ouverture pour s'imposer à Westerlo. Les Malinois rejoignent Saint-Trond en haut de tableau, Westerlo risque de perdre quelques positions.

Après la victoire du Club de Bruges dans le derby de la Venise du Nord face au Cercle, et avant le déplacement périlleux de l’Union à La Gantoise, Westerlo recevait Malines ce samedi en fin d’après-midi.

Le début de match est assez équilibré. Van Den Keybus se montre le premier dangereux (3e), avant que Lauberbach et Pflücke ne répliquent, sans grand danger (4e). Après dix minutes, Malines se procure la première grosse occasion via Pflücke, dont la tête sur un centre de Zerki est sauvée sur la ligne par Reynolds (11e).

Westerlo réagit dans la foulée : sur coup franc, Haspolat trouve le poteau, puis Rommens récupère le ballon, mais ne cadre pas sa frappe (13e). Le rythme retombe ensuite pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que Pflücke trouve à son tour le poteau pour Malines, égalisant ainsi au compteur des tirs sur le montant (25e). Ce sera la dernière véritable occasion d’une première période animée dans sa première demi-heure, mais bien plus calme par la suite.

En début de seconde période, Westerlo se procure les meilleures occasions. Sur un une-deux avec Ferri, Reynolds se retrouve seul face au but mais manque totalement sa conclusion (52e). Ferri tente ensuite sa chance à son tour (54e), tandis que Malines répond par Bafdili (53e), mais les filets restent inviolés. Les Campinois ont laissé passer leur chance.

Car derrière, c’est Malines qui fait la différence. Marsa manque le cadre sur un centre de Raman, lequel, quelques minutes plus tard, se joue de la défense de Westerlo pour inscrire un vrai but d’attaquant, le seul de la rencontre (0-1, 83e).

Courte victoire pour Malines, qui rejoint Saint-Trond en tête du classement avec sept points. Westerlo, avec un bilan de 3 sur 9, risque de perdre sa place dans la colonne de gauche.