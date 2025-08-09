Où en est le dossier Andreou ? Rik De Mil fait le point

Rik De Mil confirme en conférence de presse que son défenseur Stelios Andreou est convoité. Pour le moment pas d'accord.

Vendredi soir, à deux jours du match contre la RAAL, Rik De Mil a pris le temps en conférence de presse d’éclaircir la situation de Stelios Andreou. Le coach carolo a expliqué que son défenseur central n’était pas prêt, autant physiquement que mentalement.

"Il a été un peu blessé pendant la préparation. Il n'a pas joué beaucoup de minutes. Et après, il m'a dit honnêtement qu'il a eu des difficultés mentalement à gérer les rumeurs de transfert qui l'entourent", a confié De Mil.

À 23 ans, Andreou est le plus ancien joueur de l’effectif. Le défenseur est dans le viseur du club polonais Łódź, mais pas encore d'accord.

"C'est la première fois où il se retrouve dans des histoires de transfert. Je comprends que ça soit difficile pour lui. Mais je dois protéger mon groupe. Un joueur doit être à 100 % concentré à Charleroi dans sa tête s'il veut figurer dans la sélection."

Arrivé en 2021 en provenance de l’Olympiakos Nicosie, le défenseur chypriote voit son contrat expirer dans un an. Sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d’euros.