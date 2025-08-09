Saint-Trond s'installe en tête de Pro League : Wouter Vrancken savoure sa victoire

Le STVV a parfaitement lancé sa saison en Jupiler Pro League. Avec 7 points en 3 matchs et une victoire 2-0 contre Dender.

Saint-Trond a bien démarré sa saison en Jupiler Pro League. Vendredi soir, le STVV a pris provisoirement la tête du championnat avec 7 points, grâce à sa victoire 2-0 contre Dender.

Lors de la première journée, Saint-Trond avait battu La Gantoise 3-1. Pour le deuxième match de Pro League, un partage 1-1 à Charleroi. L’entraîneur Wouter Vrancken était très heureux après ce nouveau succès.

"C’était une victoire méritée", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg. "En première mi-temps, on a eu du mal à prendre le contrôle du match, car Dender est une équipe très forte physiquement."

"Quand nous avions le ballon, nous cherchions trop vite la profondeur, sans profiter des espaces. Après la pause, ça allait mieux, surtout contre dix joueurs. On aurait pu et peut-être dû marquer davantage", a-t-il ajouté.

"Mais ce qui me rend surtout heureux, c’est que nous avons joué en équipe, de la première à la 95ᵉ minute. Tout le monde s’est donné à fond et a défendu les couleurs du club", a conclu le coach.