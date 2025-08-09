Saint-Trond s'offre Dender et s'installe provisoirement aux commandes de la Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Saint-Trond s'impose 2-0 face à Dender grâce à Ferrari et Ito. Le STVV prend pour le moment la tête du championnat avec 7 points sur 9.

Dender a démarré fort à Saint-Trond, imposant son rythme et confisquant le ballon pendant une bonne partie de la première période. L'équipe visiteuse a ouvert le score, mais une position d'hors-jeu a été signalée.

Andrés Ferrari a donné l’avantage aux Canaris en transformant son penalty à la 28e minute du match. L’arbitre l’avait accordé après que Benjamin Fredrick a accroché Hata dans la surface.

La mission s’est compliquée un peu plus au retour des vestiaires pour Dender. Luc De Fougerolles, dépassé par Yamamoto, a commis une faute sanctionnée par la VAR. Résultat : carton rouge et Dender qui termine le match à dix.

Saint-Trond n’a pas laissé passer sa chance. Sur une action collective bien menée, Ilias Sebaoui a trouvé Ryotaro Ito seul face au but. L’attaquant nippon a conclu tranquillement.

Saint-Trond, réaliste et opportuniste, confirme son bon début de saison avec ce succès 2-0. Le STVV prend provisoirement la tête de la Jupiler Pro League avec 7 points sur 9.