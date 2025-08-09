Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

Jeroen Deheegher depuis le Jan Breydelstadion
Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux
Le Club de Bruges a remporté son deuxième match à domicile de la saison. Lors du derby brugeois, le Cercle a dominé une mi-temps, mais l'expulsion de Kakou avant la pause a marqué un tournant.

Après sa courte victoire sur le terrain de Salzbourg, le Club Bruges voulait confirmer face au Cercle, dans le derby de la Venise du Nord. Hayen offrait à Stankovic et Sandra leur première titularisation de la saison, tandis que Siquet et Jackers figuraient également dans le onze de départ.

Le Cercle, qui n’avait récolté qu’un point sur six en ce début de saison, ne l’a pourtant pas montré sur le terrain. L’équipe a dominé la première mi-temps et, dès les premières minutes, Jackers a dû empêcher Van Der Bruggen d’ouvrir le score.

Agyekum, Gerkens et Ravych ont également eu des occasions, mais le Cercle manque d’un véritable finisseur. Du côté du Club, les buteurs ne manquent pas, mais Siquet et Tzolis n’ont pas réussi à tromper Delanghe. Sandra, de son côté, a manqué le ballon et n’a pu marquer dans le but vide.

Cinq minutes avant la pause, Kakou a écopé d’un carton rouge, après intervention du VAR, pour une semelle sur la cheville de Vermant. Le Cercle a ainsi dû jouer plus d’une mi-temps à dix, sacrifiant immédiatement l’attaquant Ngoura pour faire entrer le défenseur Utkus.

Le Cercle a tenté de repartir avec la même énergie qu’en première mi-temps, mais le Club a rapidement pris le dessus. Un but de Reis a d’abord été annulé pour hors-jeu, mais juste avant l’heure de jeu, la délivrance est venue.

Vanaken, bien placé, a repris de la tête un coup franc repoussé et a lobé tout le monde pour ouvrir le score. Quatre minutes plus tard, le remplaçant Sabbe a trouvé Tzolis au second poteau, qui a expédié le ballon sous la barre pour porter le score à 2-0.

Le Club de Bruges a ensuite maîtrisé la rencontre, tandis que le Cercle, à court d’énergie, n’a plus été en mesure de réagir. Avec 6 points sur 9, le Club se rapproche du haut du classement, alors que le Cercle retombe dans les bas-fonds avec seulement 1 point sur 9.

