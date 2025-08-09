Vers un dernier défi ? Sinan Bolat offert à un grand club turc

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Selon les médias turcs, le gardien Sinan Bolat aurait été proposé à Galatasaray. Le portier rêve d'une dernière grande opportunité.

Sinan Bolat, 36 ans et sous contrat avec le KVC Westerlo jusqu’en juin 2026, n’entre plus dans les plans du club et ne devrait plus avoir de temps de jeu.

Sinan Bolat proposé à un grand club turc

Westerlo cherche activement une solution pour alléger la charge salariale que représente le gardien. Dans ce contexte, Bolat aurait été proposé à Galatasaray, où il avait évolué en prêt lors de la saison 2013-2014.

Selon Transferfeed, un retour à Galatasaray serait un scénario rêvé pour Bolat, mais les chances que ça se concrétise sont faibles. Le club turc recherche une option à long terme et privilégie des profils plus jeunes.

La saison dernière, Bolat n’a disputé que deux matchs officiels durant son prêt à Kasimpasa. Né en Turquie mais formé en Belgique, il garde un lien fort avec Galatasaray.

Bolat et Westerlo se dirigerent vers une séparation. Le club veut alléger sa masse salariale, tandis que le joueur espère saisir une dernière chance dans un club ambitieux.