"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

Zulte Waregem a entamé la saison de manière poussive et se prépare à un déplacement délicat à Anderlecht. Pour l'entraîneur Sven Vandenbroeck, l'aspect mental sera la clé pour espérer ramener quelque chose de Bruxelles.

Le promu Zulte Waregem a débuté la saison avec un maigre bilan d’1 point sur 6. Le week-end dernier, l’équipe promue s’est inclinée 3-1 sur la pelouse de Westerlo. Il est clair qu’il reste encore beaucoup de progrès à faire.

Ce week-end, l’Essevee se déplace à Anderlecht. Sven Vandenbroeck a livré ses impressions, en conférence de presse. "Si nous commençons bien, avec un peu de confiance en nos capacités, je nous donne 30 % de chances d’obtenir quelque chose", a-t-il déclaré.

"Il faut se l’imposer, sinon on se contente de défendre. Il faut tout de même essayer de créer quelque chose soi-même pour avoir ces 30 % de chances. Il faut y croire. Après le match européen d’Anderlecht jeudi, j’en parlais encore avec mon assistant sur le chemin du retour : comment devons-nous préparer notre groupe pour un stade plein ?", a poursuivi l’entraîneur.

Zulte veut croire en ses chances à Anderlecht

Pour Vandenbroeck, c’est donc surtout l’aspect mental qui sera déterminant. Contre Anderlecht, Zulte Waregem ne peut pas se permettre d’être mené au score après une minute de jeu. "Comment aborder ce match ? Comment insuffler à tout le monde la conviction que nous pouvons y arriver ?"

"Jelle Vossen, Anton Tanghe et Lukas Willen ont déjà connu ce niveau, mais l’un d’entre eux a déjà eu du mal à Westerlo. Il est donc probable que nous prévoyions plus de marquages individuels qu’auparavant", conclut l’entraîneur.