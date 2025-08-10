"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

Nicolas Baccus depuis le Stade du Kehrweg
| 0 réaction
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zakaria Atteri s'est exprimé à notre micro après sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. Le buteur des Pandas est évidemment satisfait de ce premier succès. Il a notamment réagi aux sifflets qu'il a reçus de la part des supporters Sang et Marine lors de sa sortie.

La KAS Eupen s'est imposée pour son premier match à domicile de la saison face au RFC Liège (2-0). Cette rencontre avait évidemment une saveur particulière pour Zakaria Atteri, qui vient de quitter le matricule 4 pour rejoindre les Pandas. Nous avons notamment pu l'apercevoir échanger avec son ancien coach, Gaëtan Englebert, en zone mixte.

Le buteur était titulaire pour le premier match de la saison avec sa nouvelle équipe. Il a accepté de nous accorder une interview individuelle en zone mixte. "On a fait un match complet. En première mi-temps, c'était un peu compliqué, mais bon… Je pense qu’on a très bien réagi en seconde période avec le but qui arrivait assez tôt. Donc je pense que c’est un match complet pour nous," explique-t-il.

L'ancien Liégeois est satisfait de sa prestation personnelle : "Je trouve que j’ai fait un match correct. Je n’ai pas fait un gros match. Je sais que je peux encore faire beaucoup mieux. Je ne suis pas encore prêt physiquement. Il faudra encore deux ou trois matches pour être vraiment prêt, et après ça va aller, je pense, dans un mois, avec les automatismes de l’équipe, etc., ça va très bien se passer."

Les sifflets des supporters de Liège à l'encontre de Zakaria Atteri

Le nouveau numéro neuf des Pandas a été sifflé par les supporters Sang et Marine à sa sortie. Qu’a-t-il pensé de cette réaction des fans liégeois ? "Personnellement, le staff m'a préparé à ça. La direction m’a dit que je devais rester calme, professionnel, et je l'ai fait, je pense. Il ne faut pas réagir. Je suis content d’avoir passé deux ans là-bas avec le coach et le staff, mais ça s’est mal passé avec les supporters. Ce n’est pas grave."

Zakaria Atteri est déjà bien intégré à Eupen : "Oui, je me sens très, très bien accueilli. Le staff, les joueurs… J’ai déjà des copains ici. Donc franchement, je suis très heureux."

Le plus important, ce n’était pas de marquer

Le buteur n'a cependant pas marqué, mais ce n'était pas le plus important selon lui : "Bien sûr, il y avait de la pression, c’est une bonne pression. Le plus important, ce n’était pas de marquer, c'était de faire un bon match et de gagner, ce que j’ai fait. Donc je suis très content."

"L'essentiel est qu'on a pris les trois points. Notre objectif est de finir le plus haut possible, donc pour notre continuité, c’est très intéressant. On veut jouer le titre. On est là pour gagner des matches. On est là pour être champions, pour gagner tous les week-ends," poursuit-il.

Il est positif pour la suite de la saison : "Bien sûr, on veut faire mieux que la saison passée. Après, cette année, c’est un nouveau chapitre, avec un nouveau staff, de nouveaux joueurs. Donc je pense que ça va bien se passer."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Eupen
Zakaria Atteri

Plus de news

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

10:00
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

08:00
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
1
Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

20:40
En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

20:14
"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

16:00
"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

13:30
Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

19:06
🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

19:30
C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

18:42
Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

18:20
1
Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

18:00
Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

17:30
Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

17:00
Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

16:40
La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

16:23
Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved