"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

Zakaria Atteri s'est exprimé à notre micro après sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. Le buteur des Pandas est évidemment satisfait de ce premier succès. Il a notamment réagi aux sifflets qu'il a reçus de la part des supporters Sang et Marine lors de sa sortie.

La KAS Eupen s'est imposée pour son premier match à domicile de la saison face au RFC Liège (2-0). Cette rencontre avait évidemment une saveur particulière pour Zakaria Atteri, qui vient de quitter le matricule 4 pour rejoindre les Pandas. Nous avons notamment pu l'apercevoir échanger avec son ancien coach, Gaëtan Englebert, en zone mixte.

Le buteur était titulaire pour le premier match de la saison avec sa nouvelle équipe. Il a accepté de nous accorder une interview individuelle en zone mixte. "On a fait un match complet. En première mi-temps, c'était un peu compliqué, mais bon… Je pense qu’on a très bien réagi en seconde période avec le but qui arrivait assez tôt. Donc je pense que c’est un match complet pour nous," explique-t-il.

L'ancien Liégeois est satisfait de sa prestation personnelle : "Je trouve que j’ai fait un match correct. Je n’ai pas fait un gros match. Je sais que je peux encore faire beaucoup mieux. Je ne suis pas encore prêt physiquement. Il faudra encore deux ou trois matches pour être vraiment prêt, et après ça va aller, je pense, dans un mois, avec les automatismes de l’équipe, etc., ça va très bien se passer."

Les sifflets des supporters de Liège à l'encontre de Zakaria Atteri

Le nouveau numéro neuf des Pandas a été sifflé par les supporters Sang et Marine à sa sortie. Qu’a-t-il pensé de cette réaction des fans liégeois ? "Personnellement, le staff m'a préparé à ça. La direction m’a dit que je devais rester calme, professionnel, et je l'ai fait, je pense. Il ne faut pas réagir. Je suis content d’avoir passé deux ans là-bas avec le coach et le staff, mais ça s’est mal passé avec les supporters. Ce n’est pas grave."

Zakaria Atteri est déjà bien intégré à Eupen : "Oui, je me sens très, très bien accueilli. Le staff, les joueurs… J’ai déjà des copains ici. Donc franchement, je suis très heureux."

Le plus important, ce n’était pas de marquer

Le buteur n'a cependant pas marqué, mais ce n'était pas le plus important selon lui : "Bien sûr, il y avait de la pression, c’est une bonne pression. Le plus important, ce n’était pas de marquer, c'était de faire un bon match et de gagner, ce que j’ai fait. Donc je suis très content."

"L'essentiel est qu'on a pris les trois points. Notre objectif est de finir le plus haut possible, donc pour notre continuité, c’est très intéressant. On veut jouer le titre. On est là pour gagner des matches. On est là pour être champions, pour gagner tous les week-ends," poursuit-il.

Il est positif pour la suite de la saison : "Bien sûr, on veut faire mieux que la saison passée. Après, cette année, c’est un nouveau chapitre, avec un nouveau staff, de nouveaux joueurs. Donc je pense que ça va bien se passer."