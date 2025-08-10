Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Nicolas Frutos est l'une des nombreuses chevilles ouvrières qui ont contribué au retour de la RAAL au premier plan. Un rôle qui lui permet de pleinement s'épanouir.

Dans la cité des Loups, ce n'est plus en tant que coach que Nicolas Frutos apporte sa pierre à l'édifice. L'Argentin occupe le poste de Directeur Football : "Cela signifie que je suis responsable de la partie technique pour toutes les équipes, des jeunes à l’Equipe Première en passant par les Dames… qui sont d’ailleurs, je vous l’avoue, mon équipe préférée", sourit-il sur la RTBF.

"Pour le reste, je suis donc le garant du projet sportif du club : que chaque maillon du club s’inscrive dans le projet de progression continue, avec les valeurs définies. Avec la montée, on a aussi élargi mes compétences pour le recrutement et la confection du noyau de Première, en collaboration avec David Verwilghen (le directeur sportif). J’adore mon job : je ne me vois pas faire autre chose actuellement que ce que je fais ici", poursuit-il.

Un projet sur le long terme

Au point de ne plus revenir dans le coaching ? "Je ne me vois plus du tout entraîneur : je vois beaucoup plus mon futur dans un rôle de manager organisationnel. Actuellement, je pense que je suis beaucoup plus fort dans ça : comment aider mon club et son organisation, comment apporter des contenus sur la durée plutôt que de focaliser sur le résultat d’un match. Ma passion, c’est de convaincre".

"Mais ça ne signifie pas que je ne serai plus jamais coach… Il ne faut jamais dire jamais. D’ailleurs, j’ai bien plus savouré ma carrière de coach que de joueur. Mais je n’ai plus envie de connaître cette instabilité", nuance Frutos.

L'ancien d'Anderlecht veut avant tout de la continuité : "Tous les 6 mois, des clubs changent de cap : on passe d’un coach de possession à un coach qui veut des transitions, on joue avec des jeunes puis d’un jour à l’autre, on opte pour des renforts plus routiniers. Alors comme coach, vous durez 3 mois ? 6 mois ? Un an ? Ce n’est pas pour moi, ça".