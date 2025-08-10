Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Ricardo Sa Pinto est désormais l'entraîneur du club iranien d'Esteghlal. Il pourrait venir se renforcer au Standard.

Depuis son passage à Liège, le noyau du Standard a bien changé. Mais il y a tout de même un joueur que Ricardo Sa Pinto connaît encore chez les Rouches : Moussa Djenepo. Le Malien est plus que jamais sur le départ après son passage en prêt dans le championnat turc.

Il n'est plus tout à fait le même par rapport à la folie qu'il dégageait sous les ordres de l'entraîneur portugais. Son passage très difficile à Southampton et de multiples blessures ont mis sa carrière à l'arrêt. Aujourd'hui, le Standard veut absolument s'en débarrasser, à un an de la fin de son contrat.

Cela tombe bien, Sa Pinto croit encore en lui. Après tout, c'est l'entraîneur au caractère aussi vocanique que l'enfer de Sclessin qui a lancé sa carrière en Europe. Cela pourrait bien ouvrir au joueur la porte d'Esteghlal, où coache actuellement celui qui restera toujours surnommé Ricardo coeur de lion.

Djenepo et Sa Pinto à nouveau réunis ?

Selon Le Soir, Djenepo est sur les tablettes d'Esteghlal et de Ricardo Sa Pinto. L'entraîneur portugais a encore besoin de forces vives pour faire vibrer le club le plus suivi du championnat iranien, Djenepo serait ainsi sa cible.

Si l'intérêt se concrétise, Sa Pinto rendrait un fier service à ses anciennes couleurs. Il pourrait également relancer la carrière d'un joueur en perdition ces dernières saisons. Même si le dossier n'en est que dans sa première phase, la collaboration pourrait faire des étincelles.