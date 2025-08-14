Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

Ardon Jashari est un joueur de l'AC Milan, et a tenu sa première conférence de presse dans ce rôle, ce jeudi. L'ancien brugeois est revenu sur les circonstances de son départ mouvementé.

La saga de l'été en Belgique aura été le départ d'Ardon Jashari, Joueur de l'année avec Bruges, pour l'AC Milan. Les Blauw & Zwart et les Rossoneri ont finalement trouvé un accord pour plus de 30 millions, assortis de divers bonus : une somme très élevée, qui laissera les supporters milanais circonspects.

On se rappelle en effet bien, en Lombardie, de la dernière fois que l'AC Milan a dépensé une telle somme pour un joueur de Bruges. Charles De Ketelaere n'avait clairement pas répondu aux attentes. "S'il y a des comparaisons entre nous ? À part que nous avons joué pour Bruges, non", affirme Ardon Jashari en conférence de presse ce jeudi dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"La pression est normale à Milan et ça ne me fait pas peur. Je travaillerai dur pour remercier le club de sa confiance, et rendre les supporters heureux", ajoute Jashari. Le Suisse n'a pas perdu patience pendant les négociations, qui ont été très compliquées entre toutes les parties.

"Je savais que cela prendrait du temps et que les négociations seraient difficiles, car j'étais un joueur important pour le Club", reconnaît-il. "Il a fallu être patient, mais j'avais donné ma parole. Je tiens à remercier Zlatan Ibrahimovic pour sa persévérance".

Jashari a déjà eu l'occasion de faire ses débuts avec Milan en match amical, contre Leeds United. "Je voulais faire bonne impression, mais j'ai encore une belle marge de progression. Mon rôle, c'est Allegri qui en décidera. J'ai déjà joué en 6 ou en 10, selon les besoins de l'équipe".