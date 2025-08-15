Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

Jackson Tchatchoua s'était révélé sous les couleurs de Charleroi, avant d'aller conquérir l'Italie sous celles du Hellas Vérone. On l'attendait au top italien, mais le latéral va finalement s'engager en Angleterre.

En 2023, Jackson Tchatchoua (23 ans) quittait le Sporting Charleroi pour le Hellas Vérone. Après une très bonne saison en prêt, il est acheté à titre définitif par le club de Serie A contre 3 millions d'euros et continue à convaincre la saison passée.

Tchatchoua faisait partie des joueurs les plus rapides de Serie A la saison passée (il était même celui qui avait été "flashé" à la vitesse la plus élevée), tout en présentant de belles statistiques (3 assists la saison passée, 5 en tout pour le Hellas).

Sans surprise, les clubs du top italien et notamment l'Inter Milan frappaient à la porte. C'est finalement vers l'Angleterre, cependant, que se dirige l'ex-Carolo. Selon Fabrizio Romano, un deal serait tout proche d'être finalisé entre le Hellas Vérone et Wolverhampton pour une vente de Jackson Tchatchoua.

Le club italien toucherait un peu plus de 10 millions de pounds (soit environ 11,6 millions d'euros) pour l'ancien back du Sporting Charleroi. Il ne reste qu'à trouver un accord avec le joueur.

Rudi Garcia regrettera peut-être que son prédécesseur n'ait pas entamé les discussions avec Jackson Tchatchoua l'année passée. En effet, le natif d'Ixelles, qui a longtemps hésité entre les deux sélections, n'a jamais été appelé par l'Union Belge et est donc devenu international camerounais en juin 2024. Il compte 10 caps, et ne portera donc jamais le maillot des Diables Rouges.