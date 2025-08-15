Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

La RAAL, qui commence à trouver ses marques en D1A, va-t-elle devoir remplacer un patron de sa défense dans les dernières semaines du mercato ?

La Louvière attend probablement avec impatience la fin du mercato. Frédéric Taquin l'avait dit après la défaite à Gand : la saison des Loups commencera en septembre, une fois que tous les joueurs auront la tête à 100% au club. C'est le cas notamment de Mouhamed Belkheir, très sollicité.

Mais un autre cadre, un peu inattendu, aurait reçu une offre de l'étranger. Selon Sky Sports, c'est en effet Maxence Maisonneuve (26 ans) qui serait dans le viseur des Grasshoppers de Zurich, en D1 suisse.

Maisonneuve n'a plus qu'un an de contrat à la RAAL, qui pourrait donc y voir une dernière opportunité de toucher une petite somme pour son défenseur central estimé à 500.000 euros sur Transfermarkt. Le joueur lui-même ne serait pas opposé à ce transfert.

Ce serait une grosse perte pour le promu : Maxence Maisonneuve n'a pas manqué une minute de jeu depuis le début de la saison et était l'un des piliers de l'équipe qui a fait si forte impression la saison passée en Challenger Pro League.

Les Grasshoppers de Zurich se sont maintenus de justesse en D1 la saison passée, via les barrages contre la relégation. Ils sont actuellement 10e du championnat avec un point pris lors de la première journée de Super League.