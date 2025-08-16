🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

Le Standard est dans une position délicate au Parc Duden. Thomas Henry a en effet été expulsé après 25 minutes seulement.

La mission était déjà difficile pour le Standard au Stade Marien. Elle est devenue presque impossible après 25 minutes. Alors que l'Union Saint-Gilloise avait pris l'avantage à la 23e minute via Kevin Rodriguez, les Rouches se sont retrouvés à 10 dans la foulée.

En effet, Thomas Henry, déjà averti, s'est fait piéger : sur un long ballon, l'attaquant liégeois est arrivé trop tard et a laissé traîner sa semelle sur un Unioniste.

Mr Van Driessche a estimé ne pas avoir le choix et a  brandi le second carton jaune à Henry.

Ce dernier a beau contester : il est exclu, et le Standard est donc à 10. Heureusement pour le suspens, le score est resté de 1-0 jusqu'à la pause, et les visiteurs se sont même créés quelques occasions qui auraient pu amener l'égalisation.

À la mi-temps, afin d'amener un peu de vitesse, Nkada et Bolingoli sont montés à la place d'Alexandre Calut et de Rafiki Saïd. Reste à voir ce que le Standard peut parvenir à faire ! 

