Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri
Photo: © photonews

Andi Zeqiri a vécu une intersaison frustrante. L'attaquant suisse sait qu'il n'a plus d'avenir à Genk mais n'a pas encore trouvé son nouveau port d'attache.

Andi Zeqiri a vécu un match particulier entre le Standard et Genk le weekend dernier. L'attaquant du Racing, prêté aux Rouches la saison dernière, était en tribune en compagnie de David Bates. Malgré ses dix buts à Liège la saison passée, il ne rentre toujours pas dans les plans de Thorsten Fink.

L'entraîneur ne trouve pourtant rien à redire sur son compte : "Andi a un bon caractère, c’est un super garçon. Je l’aime beaucoup. Il est aussi très apprécié dans l’équipe. Il est très motivé. Après les entraînements, il fait encore des tours en salle de musculation".

Mais le Suisse ne figure pas sur les feuilles de match. Même Tolu Arokodare, sur le départ depuis le début de l'été est toujours repris, avec une montée au jeu remarquée à la clé dimanche. Pour Zeqiri aussi, l'heure est à se trouver un nouveau challenge.

De retour en Suisse ?

Le quotidien Blick confirme : si le joueur n'a plus voix au chapitre, c'est parce que la direction veut à tout prix éviter de le voir se blesser, ce mercato étant la dernière opportunité de le vendre, sous peine de le voir partir gratuitement l'été prochain. Les Limbourgeois en demanderaient trois millions.

Des exigences qui ont incité le Standard, loin d'être contraire à l'attirer définitivement en fin de saison dernière, à se tourner vers d'autres options pour repeupler son attaque. Le Borussia Mönchengladbach a été une option plus concrète. Mais le Borussia a fini par faire signer un autre attaquant.

C'est au tour d'un autre club de se manifester désormais : toujours selon le média suisse, le FC Saint-Gall a à son tour pris ses renseignements. Le Vaudois ne serait pas fermé à un retour en Suisse, notamment dans l'optique d'un retour en équipe nationale. Mais la transaction pourrait s'avérer trop onéreuse pour le club helvétique.

16:00
16:30
15:55
16:00
14:00
15:00
15:30
13:30
14:30
2
13:00
12:40
12:20
09:00
11:00
11:30
10:30
08:00
10:00
07:40
08:20
09:30
08:40
06:00
07:20
22:47
06:40
07:00
20:40
22:30
22:30
2
22:00
21:40
21:20
18:00
20:20
21:00
2

