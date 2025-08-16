Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Entouré par Maarten Vandevoordt et Lois Openda, Johan Bakayoko a disputé ses premières minutes en compétition officielle pour Leipzig en Coupe d'Allemagne ce samedi. A la clé, une victoire 2-4 sur la pelouse de Sandhausen, une équipe de 4ème division.

Arrivé cet été en provenance du PSV Eindhoven, club qu'il a toujours connu et pour lequel il jouait en équipe première depuis 2022, Johan Bakayoko a disputé ce samedi ses toutes premières minutes officielles avec Leipzig. Un cador du championnat allemand où il rejoint Lois Openda, Maarten Vandevoordt et Arthur Vermeeren.

Assis sur le banc de touche au coup d'envoi, le Diable rouge est entré à la 62ème minute de jeu en remplacement d'un ancien joueur du Club de Bruges, le Norvégien Antonio Nusa. Le marquoir affichait alors 2-2 et Leipzig était toujours acccroché par Sandhausen, un club tout juste descendu en 4ème division. 

Une entrée peu fracassante

Sur sa petite demi-heure de jeu, Johan Bakayoko n'a pas pu vraiment se mettre en évidence. Au total, un seul tir non cadré. Mais au final, il y a tout de même du positif. 100% de passes réussies et deux duels sur trois remportés. L'ailier de 22 ans se contentera de cela et surtout de la victoire puisque Leipzig l'emporte au final 2-4. 

Openda et Vandevoordt titulaires, Vermeeren resté sur le banc

A la différence de leur nouveau coéquipier, Lois Openda et Maarten Vandevoordt ont tout deux débuté ce 32ème de finale de DFB Pokal. Le premier n'a pas réalisé une prestation étincelante, décevante même au vu de son état de forme actuel (ndlr, Openda a inscrit cinq buts sur les quatres derniers matchs amicaux de préparation).

Le second n'a pas fait beaucoup mieux dans une rencontre qui restera difficile pour nos Belges de Leipzig. Pas d'arrêt effectué et deux buts encaissés dont une erreur amenant à l'un d'entre eux. L'ancien joueur de l'Antwerp Arthur Vermeeren n'a quant à lui pas eu droit à la moindre minute de jeu. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Twente - PSV en live sur Walfoot.be à partir de 14:30 (17/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
FC Twente
Johan Bakayoko

Plus de news

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard

19:55
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

17:30
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

07:00
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 2
Telstar Telstar 0-2 Zwolle Zwolle
Excelsior Excelsior 1-2 Feyenoord Feyenoord
Heracles Heracles 1-1 NEC NEC
FC Groningen FC Groningen 21:00 Heerenveen Heerenveen
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17/08 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 17/08 PSV PSV
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 17/08 Utrecht Utrecht
FC Volendam FC Volendam 17/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
NAC NAC 17/08 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved