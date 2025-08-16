Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Entouré par Maarten Vandevoordt et Lois Openda, Johan Bakayoko a disputé ses premières minutes en compétition officielle pour Leipzig en Coupe d'Allemagne ce samedi. A la clé, une victoire 2-4 sur la pelouse de Sandhausen, une équipe de 4ème division.

Arrivé cet été en provenance du PSV Eindhoven, club qu'il a toujours connu et pour lequel il jouait en équipe première depuis 2022, Johan Bakayoko a disputé ce samedi ses toutes premières minutes officielles avec Leipzig. Un cador du championnat allemand où il rejoint Lois Openda, Maarten Vandevoordt et Arthur Vermeeren.

Assis sur le banc de touche au coup d'envoi, le Diable rouge est entré à la 62ème minute de jeu en remplacement d'un ancien joueur du Club de Bruges, le Norvégien Antonio Nusa. Le marquoir affichait alors 2-2 et Leipzig était toujours acccroché par Sandhausen, un club tout juste descendu en 4ème division.

Une entrée peu fracassante

Sur sa petite demi-heure de jeu, Johan Bakayoko n'a pas pu vraiment se mettre en évidence. Au total, un seul tir non cadré. Mais au final, il y a tout de même du positif. 100% de passes réussies et deux duels sur trois remportés. L'ailier de 22 ans se contentera de cela et surtout de la victoire puisque Leipzig l'emporte au final 2-4.

Openda et Vandevoordt titulaires, Vermeeren resté sur le banc

A la différence de leur nouveau coéquipier, Lois Openda et Maarten Vandevoordt ont tout deux débuté ce 32ème de finale de DFB Pokal. Le premier n'a pas réalisé une prestation étincelante, décevante même au vu de son état de forme actuel (ndlr, Openda a inscrit cinq buts sur les quatres derniers matchs amicaux de préparation).

Le second n'a pas fait beaucoup mieux dans une rencontre qui restera difficile pour nos Belges de Leipzig. Pas d'arrêt effectué et deux buts encaissés dont une erreur amenant à l'un d'entre eux. L'ancien joueur de l'Antwerp Arthur Vermeeren n'a quant à lui pas eu droit à la moindre minute de jeu.