"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

En concrétisant leurs occasions, les joueurs de Vincent Euvrard auraient pu ouvrir le score face à Anderlecht. L'entraîneur de Dender regrette toutefois une faute non sifflée de Huerta sur Marijnissen lors du deuxième but des Mauves.

Dender a été battu sur sa pelouse par le Sporting d'Anderlecht, ce dimanche. Les joueurs de Vincent Euvrard ont eu l'occasion d'ouvrir le score et de mettre en difficulté les Bruxellois, mais la finition n’a pas été au rendez-vous. De leur côté, les Mauves n’ont pas livré une grande prestation, mais ils ont assuré l’essentiel. En conférence de presse, Vincent Euvrard a reconnu la supériorité de son adversaire du jour.

"Sur 90 minutes, on ne méritait pas mieux. On était dans le match par moments. En début de rencontre, on s’en est sorti chanceusement grâce à la barre transversale sur la frappe d’Angulo."

Dender ne méritait pas les trois points, mais aurait pu mieux s'en tirer

Pendant le reste de la première mi-temps, on a bien contré et on n’a pas concédé grand-chose, mais on a manqué de qualité balle au pied. On a contrôlé le jeu pendant le premier quart d’heure de la seconde période en mettant un peu plus de pression. On a perdu le ballon et il a heurté le poteau, puis on a eu une belle occasion pour Kvet."

Cette opportunité, la plus grosse du match côté denderois, aurait pu totalement changer la physionomie de la rencontre. Mais quelques minutes plus tard, César Huerta ouvrait le score, avant que Thorgan Hazard ne fasse le break.

"Si on avait marqué là, ça aurait pu tourner en notre faveur. Mais on a encaissé trop facilement, et ça nous a coûté cher. Le deuxième but était entaché d’une faute évidente de Huerta sur Marijnissen. Ça devrait toujours être sifflé. Après le 0-2, on n’avait plus la force de frappe pour revenir dans le match", a conclu l’entraîneur de Dender.