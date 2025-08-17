"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En concrétisant leurs occasions, les joueurs de Vincent Euvrard auraient pu ouvrir le score face à Anderlecht. L'entraîneur de Dender regrette toutefois une faute non sifflée de Huerta sur Marijnissen lors du deuxième but des Mauves.

Dender a été battu sur sa pelouse par le Sporting d'Anderlecht, ce dimanche. Les joueurs de Vincent Euvrard ont eu l'occasion d'ouvrir le score et de mettre en difficulté les Bruxellois, mais la finition n’a pas été au rendez-vous. De leur côté, les Mauves n’ont pas livré une grande prestation, mais ils ont assuré l’essentiel. En conférence de presse, Vincent Euvrard a reconnu la supériorité de son adversaire du jour.

"Sur 90 minutes, on ne méritait pas mieux. On était dans le match par moments. En début de rencontre, on s’en est sorti chanceusement grâce à la barre transversale sur la frappe d’Angulo."

Dender ne méritait pas les trois points, mais aurait pu mieux s'en tirer

Pendant le reste de la première mi-temps, on a bien contré et on n’a pas concédé grand-chose, mais on a manqué de qualité balle au pied. On a contrôlé le jeu pendant le premier quart d’heure de la seconde période en mettant un peu plus de pression. On a perdu le ballon et il a heurté le poteau, puis on a eu une belle occasion pour Kvet."

Cette opportunité, la plus grosse du match côté denderois, aurait pu totalement changer la physionomie de la rencontre. Mais quelques minutes plus tard, César Huerta ouvrait le score, avant que Thorgan Hazard ne fasse le break.

"Si on avait marqué là, ça aurait pu tourner en notre faveur. Mais on a encaissé trop facilement, et ça nous a coûté cher. Le deuxième but était entaché d’une faute évidente de Huerta sur Marijnissen. Ça devrait toujours être sifflé. Après le 0-2, on n’avait plus la force de frappe pour revenir dans le match", a conclu l’entraîneur de Dender.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FCV Dender EH
Vincent Euvrard

Plus de news

Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien" Réaction

Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien"

17:40
Le meilleur Mauve est sorti du banc : les cotes d'Anderlecht à Dender

Le meilleur Mauve est sorti du banc : les cotes d'Anderlecht à Dender

16:40
5
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20
L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

15:20
🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

22:00
C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant

C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant

17:00
14
Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

21:25
Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Réaction

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

21:00
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

20:27
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Tzolis - Scheidler - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Tzolis - Scheidler - Fofana

19:30
Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

20:00
Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

19:30
Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

18:03
Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

19:00
7
La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."

La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."

18:40
Le RFC Liège maîtrise Seraing et poursuit sa belle série dans le derby liégeois

Le RFC Liège maîtrise Seraing et poursuit sa belle série dans le derby liégeois

18:20
Premier assist pour Ngoy, plusieurs Belges sur le terrain : match spectaculaire entre le Stade Brestois et Lille

Premier assist pour Ngoy, plusieurs Belges sur le terrain : match spectaculaire entre le Stade Brestois et Lille

17:20
🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

16:20
2
La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

16:00
"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

15:40
Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

14:30
🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

15:00
1
"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

14:00
Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

13:30
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

13:00
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

16/08
Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

12:30
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

11:00
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
2
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
4
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
1
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved