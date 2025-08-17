Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Photo: © photonews

Le Cercle de Bruges a facilement battu Westerlo, 4-1, ce dimanche soir. Les Brugeois ont profité de quelques minutes de folie en première mi-temps pour infliger une lourde défaite aux Campinois.

Le Cercle de Bruges recevait Westerlo, ce dimanche soir. Cette rencontre a rapidement pris en intensité, après un premier round d'observation entre les deux équipes.

Westerlo souhaitait imposer le rythme et développer son jeu offensif, mettant à contribution le gardien brugeois Maxim Delanghe. Ce dernier a dû repousser des tentatives de Yow et Alcocer, puis réaliser une double parade peu avant la demi-heure. 

Alors que Cercle était principalement en défense, une seule contre-attaque a suffi à inverser la situation. Gerkens a parfaitement conclu la première offensive des Groen & Zwart, servi par Nazinho (1-0, 35e). Westerlo, désorganisé, a encaissé un deuxième but seulement deux minutes plus tard, des pieds de Minda, servi par Agyekum (2-0, 37e).

Westerlo s'effondre au Cercle

En fin de première période, Ngoura a transformé un superbe ballon de Gary Magnée, profitant d’une défense visiteuse naïve, pour tripler la mise. À la mi-temps, la messe était déjà presque dite (3-0, 45+1e).

En seconde période, Charaï a tenté de réagir avec quelques changements, mais l’amélioration n’a pas vraiment été au rendez-vous. Westerlo n’a trouvé la faille qu’à la 70e minute grâce à Alcocer (3-1). Dans le temps additionnel, le nouveau venu Adewumi a encore aggravé le score pour le Cercle de Bruges, portant le score final à 4-1 (90+2e).

Le Cercle de Bruges signe donc sa première victoire de la saison et compte quatre unités, tandis que Westerlo reste bloqué à un maigre bilan de 3/12. Les Brugeois se rendront au Standard le week-end prochain, tandis que Westerlo se rendra encore au Jan Breydel, cette fois pour défier le Club de Bruges.

Westerlo
Cercle de Bruges
Pieter Gerkens
Steve Ngoura
Josimar Alcocer

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
