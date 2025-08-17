Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges a facilement battu Westerlo, 4-1, ce dimanche soir. Les Brugeois ont profité de quelques minutes de folie en première mi-temps pour infliger une lourde défaite aux Campinois.

Le Cercle de Bruges recevait Westerlo, ce dimanche soir. Cette rencontre a rapidement pris en intensité, après un premier round d'observation entre les deux équipes.

Westerlo souhaitait imposer le rythme et développer son jeu offensif, mettant à contribution le gardien brugeois Maxim Delanghe. Ce dernier a dû repousser des tentatives de Yow et Alcocer, puis réaliser une double parade peu avant la demi-heure.

Alors que Cercle était principalement en défense, une seule contre-attaque a suffi à inverser la situation. Gerkens a parfaitement conclu la première offensive des Groen & Zwart, servi par Nazinho (1-0, 35e). Westerlo, désorganisé, a encaissé un deuxième but seulement deux minutes plus tard, des pieds de Minda, servi par Agyekum (2-0, 37e).

Westerlo s'effondre au Cercle

En fin de première période, Ngoura a transformé un superbe ballon de Gary Magnée, profitant d’une défense visiteuse naïve, pour tripler la mise. À la mi-temps, la messe était déjà presque dite (3-0, 45+1e).

En seconde période, Charaï a tenté de réagir avec quelques changements, mais l’amélioration n’a pas vraiment été au rendez-vous. Westerlo n’a trouvé la faille qu’à la 70e minute grâce à Alcocer (3-1). Dans le temps additionnel, le nouveau venu Adewumi a encore aggravé le score pour le Cercle de Bruges, portant le score final à 4-1 (90+2e).

Le Cercle de Bruges signe donc sa première victoire de la saison et compte quatre unités, tandis que Westerlo reste bloqué à un maigre bilan de 3/12. Les Brugeois se rendront au Standard le week-end prochain, tandis que Westerlo se rendra encore au Jan Breydel, cette fois pour défier le Club de Bruges.