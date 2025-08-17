Le meilleur Mauve est sorti du banc : les cotes d'Anderlecht à Dender

Ce n'était pas un grand Anderlecht ce dimanche après-midi à Dender, mais l'important était ailleurs. Les Mauves devaient en effet l'emporter. Voici leurs notes.

Coosemans (6,5)

Peu d'arrêts à faire et il les a faits, notamment en seconde période à bout portant.

Augustinsson (5)

Un match assez terne, offensivement en tout cas, sans grande réussite. Mais le danger est rarement venu de son côté.

Kana (5)

Une première mi-temps compliquée au duel avec les grands gaillards de Dender, et quelques tentatives d'anticipation hautes risquées. Dans un fauteuil en seconde, le faible danger venant des ailes.

Hey (6)

Il a remporté pas mal de duels de la tête devant Aurélien Scheidler, et était inspiré en seconde période. Une course perdue avec ce même Scheidler, ce qui ne doit jamais arriver, mais Hey était globalement dans un bon jour.

Maamar (6,5)

Offensivement, Ali Maamar a bien plus apporté que d'habitude, et aurait dû être à l'assist si Angulo n'avait pas trouvé la latte. Certains de ses centres étaient également très bien calibrés. Défensivement, en seconde période, Gonçalves l'a fait un peu souffrir, sans conséquences.

Llansana (4)

Son plus mauvais match en Mauve & Blanc. Un ballon plein axe qui aurait pu coûter très cher, des relances ratées, des interventions fautives inutiles et un jaune très rapide. Après, il s'est calmé, mais aurait pu être dehors avec un arbitre plus sévère après une deuxième faute d'antijeu.

De Cat (6)

Un match plus terne qu'à l'accoutumée mais beaucoup de disponibilité et quelques belles ouvertures. Perd très peu de ballons.

Verschaeren (3)

Où était-il ? Si l'entrée de Huerta (8,5) a changé le match, c'est aussi parce qu'il remplaçait un Yari Verschaeren catastrophique. "The Kid" n'a rien apporté.

Angulo (7,5)

Oui, il devait absolument ouvrir le score sur son occasion en première période, et est ensuite resté bien trop discret jusqu'en seconde. Mais avec deux passes décisives, il s'est très bien rattrapé.

Hazard (6,5)

Très discret pendant la majeure partie du match, il a tout de même soulagé tout le monde en inscrivant le 0-2... et prend la tête du classement des buteurs, pour ce que ça vaut.

Bertaccini (6)

On ne peut pas lui reprocher d'avoir été à la peine tout seul devant face à la défense renforcée de Dender. Il a pourtant réussi à se créer quelques situations, notamment sur un débordement où il n'aurait eu qu'à glisser à l'autre attaquant si Hasi en avait aligné deux...