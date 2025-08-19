Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Le Standard veut dégraisser son noyau et sa masse salariale cet été. Le départ de Moussa Djenepo va déjà beaucoup aider sur ce plan, mais Bosko Sutalo devrait également partir.

Après un mercato entrant particulièrement actif, Marc Wilmots s'attaque désormais, dans les dernières semaines du marché des transferts, au dégraissage de son noyau. Moussa Djenepo va signer en Iran, où l'attend son ancien coach Sa Pinto.

Léandre Kuavita, titulaire la saison passée, n'a plus sa place dans le onze cette saison et un peu plus tôt dans la soirée, nous vous évoquions également l'intérêt de Saint-Trond en ce qui le concerne. Le Standard espère une vente, STVV un prêt.

Autre dossier : Sudinfo nous apprend que le Standard travaille à un départ de Bosko Sutalo (25 ans). Le défenseur central croate va quitter Sclessin et une solution aurait d'ores et déjà été trouvée, pour le coup en prêt.

En effet, Sutalo devrait être prêté en Pologne, au KS Cracovie, actuellement deuxième du championnat polonais. Le Croate était l'un des dossiers prioritaires, étant donné qu'il a un contrat jusqu'en 2029 mais n'a pas été intégré au noyau A par Mircea Rednic.

Bosko Sutalo était arrivé gratuitement l'été dernier en provenance du HJK Rijeka. Sa venue était souhaitée par Ivan Leko, mais le départ de son compatriote a fait perdre du crédit au défenseur qui a disputé 27 matchs la saison passée mais avait manqué la fin de saison sur blessure.