C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

Il ne manquait plus que l'officialisation, et la voilà tombée. Leander Dendoncker quitte Aston Villa, et signe en faveur du Real Oviedo.

Après son prêt au RSC Anderlecht, Leander Dendoncker (30 ans) n'avait plus d'avenir à Aston Villa. Les Mauves s'étaient vus proposer une option d'achat bien trop élevée au vu du rendement assez faible du joueur, mais Dendoncker devait tout de même quitter les Villains cet été.

C'est finalement en Espagne qu'il a décidé de poser ses valises. Et dans ce dossier, Aston Villa a été forcé de faire des concessions afin de libérer de la masse salariale. En effet, Dendoncker signe au Real Oviedo... gratuitement.



Lire aussi… Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Dendoncker s'est engagé pour deux saisons en faveur du promu, où évolue notamment un certain Santi Cazorla, idole locale aux côtés de laquelle le Belge évoluera probablement dans l'entrejeu.

Leander Dendoncker découvre là un nouveau championnat, après ses expériences à Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villa et brièvement au Napoli.

La saison passée, il avait disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour le Sporting d'Anderlecht, inscrivant trois buts. Entre un rôle de défenseur central peu adapté à ses qualités et des matchs assez ternes au milieu de terrain, Dendoncker avait déçu pour son retour à Bruxelles.