Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Rafik Belghali a quitté le KV Malines pour le Hellas Vérone cet été. L'Union Saint-Gilloise a joué un rôle indirect dans ce transfert.

Plus tôt ce mardi, Rafik Belghali a quitté le KV Malines pour le Hellas Vérone, en Serie A. Un transfert qui devrait rapporter environ 2 millions d'euros aux Sang & Or, bonus inclus. Mais ce transfert a en partie été favorisé par... l'Union Saint-Gilloise.

En effet, si Belghali signe au Hellas, c'est pour y remplacer Jackson Tchatchoua, parti à Wolverhampton contre environ 12 millions d'euros. Un transfert qui n'était, selon le spécialiste du mercato Rudy Galetti, pas l'option n°1 des Wolves.



Wolverhampton avait ainsi contacté initialement... l'USG concernant Anan Khalaili (20 ans), le latéral israélien unioniste. Mais le champion de Belgique aurait demandé trop d'argent pour son joueur.

Résultat : Wolverhampton s'est tourné vers Tchatchoua. Le Hellas Vérone a alors dû s'activer pour attirer un remplaçant, à savoir Rafik Belghali.

Si Malines y a donc perdu, l'Union a de son côté rendu un petit service au Sporting Charleroi en permettant le transfert de Jackson Tchatchoua à Wolverhampton, puisque les Zèbres vont toucher une petite somme (environ 700.000 euros) sur la plus-value de leur ancien joueur !