Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi
Photo: © photonews

Jackson Tchatchoua a quitté le Hellas Vérone pour Wolverhampton. Un transfert qui rapporte gros au club italien... et qui va même rapporter une somme intéressante au Sporting Charleroi.

Lorsque Jackson Tchatchoua (23 ans) a signé du Sporting Charleroi au Hellas Vérone pour 3 millions d'euros, la direction carolo avait pris soin - comme souvent - d'intégrer une clause de pourcentage à la revente auprès du club italien. 

Et à peine un an après ce transfert définitif, Tchatchoua quitte déjà le Hellas : le transfert de l'international camerounais pour Wolverhampton, en Premier League, est officiel. Le club italien touche une somme de 12,5 millions d'euros pour son latéral droit.

Et Charleroi ? Selon les informations de Sudinfo, le Sporting avait à l'époque inséré une clause de 10% sur la plus-value, qui est donc ici de 9,5 millions d'euros.

Mais nos confrères précisent que certains bonus doivent être déduits, ce qui amènerait la somme touchée par le RCSC à 700.000 euros environ.

Jackson Tchatchoua a convaincu en Serie A, disputant 62 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives. Avec Charleroi, il en avait disputé 64, là aussi pour 2 buts et 5 passes décisives. 

