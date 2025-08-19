Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Axel Witsel a été présenté ce mardi par le Girona FC, qu'il a rejoint en provenance de l'Atlético Madrid cet été. Le Diable Rouge a privilégié le club catalan au Standard et à l'Udinese.

Ce mardi, Axel Witsel a été présenté à la presse par le Girona FC, une semaine après avoir officiellement paraphé son contrat d'une saison en Catalogne. Un transfert surprise, car on pensait le Diable Rouge de 36 ans en partance pour l'Udinese, après avoir été approché par le Standard de Liège.

"C'est vrai que j'étais proche de signer en Italie, mais quand j'ai été approché par Gérone, que j'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai ressenti une connexion", déclare Witsel dans des propos rapportés par l'agence de presse Belga. "J'ai senti dans ma tête que c'est l'endroit où je devais être".

Witsel milieu de terrain au Girona FC

Witsel a ainsi pu rester en Espagne, tout comme sa famille. "C'était l'idéal pour eux et pour moi. Je souhaitais encore jouer au plus haut niveau", explique-t-il. D'où son refus (pour l'instant?) de revenir en Jupiler Pro League, malgré les tentatives de Marc Wilmots.

Un autre argument a également joué un rôle dans le choix d'Axel Witsel. En effet, lui qui évolue depuis des années en tant que défenseur central va enfin pouvoir retrouver le poste qu'il affectionne le plus. "Le coach m'a dit qu'il voulait me faire jouer à mon poste, milieu de terrain, alors que ça fait trois ans que l'Atlético m'utilisait comme défenseur central".

Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui espérait certainement disposer d'une option d'expérience en plus en défense centrale si Witsel s'imposait dans ce rôle à Gérone. "Si l'entraîneur a besoin de moi ailleurs qu'au milieu, je suis disponible aussi", précise cependant le Belge. 

